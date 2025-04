Ce défenseur argentin se plie en quatre pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, l’un des objectifs de l’OM sera de renforcer sa défense et pour y parvenir, le club olympien a sondé Facundo Medina, lequel est bouillant pour rejoindre Marseille lors du mercato.

Medhi Benatia le sait, Roberto De Zerbi attend avec impatience des renforts en défense lors du mercato dans l’optique de la saison prochaine. L’entraîneur italien l’a fait savoir en conférence de presse, il souhaite revenir à une défense à quatre et pour cela, des défenseurs centraux de très haut niveau sont attendus dans la cité phocéenne. Les noms d’Aymeric Laporte et de Wesley Fofana ont été évoqués et démontrent l’ambition de l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Le club phocéen n’oublie pas pour autant des pistes plus réalistes en Ligue 1, dont celle menant à Facundo Medina.

Facundo Medina rocking the pink hair 👀🇦🇷 pic.twitter.com/x2Dubjd0y6 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 4, 2025

Le défenseur argentin du RC Lens plaît au board olympien, qui a sondé le joueur pour une potentielle signature cet été. A en croire les informations du journaliste Mohamed Bezzouaoui du Club des 5, la perspective de rejoindre Marseille emballe le défenseur lensois de 25 ans. « Medina est archi chaud pour rejoindre l’OM. Il aime l’atmosphère et l’ambiance de la ville et du vélodrome, lui qui est argentin. Il partira c’est sûr. Marseille l’a déjà sondé. Et lui est archi bouillant. Il est très ouvert. À voir si ça se fera maintenant » a publié notre confrère sur son compte X avant de poursuivre.

Facundo Medina très chaud pour signer à l'OM ?

« Pour moi joli coup si ça se fait. Régulier, fiable, sérieux sur et en dehors du terrain. 25 ans. Pour 10/15M c’est pas mal je trouve ». La question est maintenant de savoir si le RC Lens, qui s’est déjà séparé de Khusanov ou encore de Danso cet hiver, acceptera de vendre le taulier de sa défense cet été et si oui, pour quel prix. Du côté de Marseille, on est désormais au courant de l’envie farouche de Facundo Medina de revêtir le maillot olympien la saison prochaine. Et si on peut imaginer qu'en cas de qualification en Ligue des Champions, les pistes Laporte ou Fofana seront privilégiées par le board olympien, on peut aussi penser qu'un profil expérimenté et qui connaît la Ligue 1 comme celui de Medina ne laissera pas insensible De Zerbi, Benatia et Longoria.