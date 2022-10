Carton rouge, les coiffeurs de l’OM épinglés !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour la réception d’Ajaccio, samedi après-midi au Vélodrome, Igor Tudor avait titularisé plusieurs remplaçants habituels de l’OM.

Loin d’être titulaires indiscutables aux yeux d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Ruben Blanco, Pape Gueye, Issa Kaboré, Dimitri Payet ou encore Gerson étaient titulaires contre Ajaccio samedi après-midi au Vélodrome. Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’a marqué de points face aux Corses. Et pour cause, l’OM a livré sa prestation la moins aboutie de la saison, quatre jours après l’euphorie de sa première victoire en Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne (4-1). Battu par la lanterne rouge du championnat, Marseille va rapidement devoir réagir avec, dès mercredi, le match retour contre les Portugais à l’extérieur. Nul doute que pour ce match, Igor Tudor ne s’appuiera pas sur ses habituels remplaçants selon La Marseillaise, qui qualifie d’injustifiable la prestation de certains joueurs de l’OM contre Ajaccio.

Les remplaçants de l'OM ont failli contre Ajaccio

« Les choix d’Igor Tudor, dictés par les blessures et la proximité du match à Lisbonne pouvaient se justifier. Ce qui est injustifiable, c’est ce manque d’implication de la part de joueurs qui avaient une occasion de prouver qu’ils étaient une alternative crédible en cas d’absence prolongée de certains cadres. Alors qu’arrivent PSG, Lens, Lyon et Monaco mais aussi les couperets de Ligue des Champions, Igor Tudor sait sur qui il peut compter. Et espère éviter blessures et suspensions » peut-on lire dans les colonnes du journal marseillais, où l’on n’a pas vraiment apprécié la prestation des habituels remplaçants de l’Olympique de Marseille. Pour la rencontre face au Sporting mercredi, Blanco, Kaboré, Gueye, Payet et Gerson vont très certainement retrouver le banc au profit de joueurs comme Lopez, Clauss, Veretout, Ünder ou encore Harit qui eux, ont plutôt été performants face au Sporting lors du match aller en Ligue des Champions.