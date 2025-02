Brassier quitte l'OM et demande pardon

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans un long message, Lilian Brassier a fait ses adieux à l’OM, où il a passé six mois avant de rejoindre Rennes lors de ce mercato hivernal.

Après une première partie de saison très compliquée, Lilian Brassier a accepté de quitter l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier. Il faut dire que le défenseur de 24 ans a multiplié les grosses erreurs sous le maillot olympien et la récente défaite à Nice a été celle de trop pour l’ex-taulier du Stade Brestois. Dans un message plein de lucidité, ce dernier a reconnu que l’aventure n’avait pas pris la tournure espérée à Marseille pour lui. « Sept mois après mon arrivée à Marseille, il m’appartient de faire preuve de lucidité : l’histoire aurait dû être différente. À l’OM, il faut pouvoir répondre aux attentes très rapidement, et je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile » a reconnu sur son compte Instagram celui qui va poursuivre sa carrière à Rennes, avant de conclure.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lilian Brassier (@l.brassier)

« Mais il faut aller de l’avant et savoir relativiser. Je suis de ceux qui considèrent que rien n’arrive par hasard, et que cette expérience construira mes futurs succès. Porter le maillot de l’OM a été un privilège. Un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d’une compétence rare… Tout cela restera gravé dans ma mémoire. Comme ce soir de septembre et cette victoire renversante à Lyon pour l’Olympico. Aujourd’hui, je suis heureux que nous ayons trouvé une solution qui convienne à tous, et d’avoir l’opportunité, d’écrire une nouvelle page. Merci l’OM ! Je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès » a lancé Lilian Brassier sur Instagram. A défaut d’avoir comblé le public marseillais sur le terrain, le défenseur français a au moins le mérite d’être franc et les amoureux de l’Olympique de Marseille sauront l’apprécier.