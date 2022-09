Bielsa ou Michel, le choix qui sidère les fans de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un nouvel entraîneur, l’Olympiakos a opté pour Michel, alors les dirigeants grecs hésitaient avec un certain Marcelo Bielsa.

Après son recrutement quatre étoiles (Marcelo, James Rodriguez, Samassekou, Bakambu), l’Olympiakos a poursuivi sa transformation avec un changement d’entraîneur. Arrivé sur le banc du club grec cet été, Carlos Corberán est déjà sur le départ. Cinquième du championnat avec seulement huit points en cinq journées, il a par ailleurs échoué à se qualifier en Ligue des Champions. L’Olympiakos a été reversé en Europa League et pointe à la dernière place du groupe du FC Nantes. La situation est donc tendue et Corberán ne devrait plus être sur le banc après la trêve internationale. Pour lui succéder, l’Olympiakos va faire le choix d’un autre entraîneur espagnol en la personne de Michel. En effet, à en croire les informations du journal Marca, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille va poser dans les jours à venir ses valises au Pirée.

L'Olympiakos préfère Michel à Bielsa et Sampaoli

🔹️Ex OM : l'Olympiakos 🇬🇷 est tombé d'accord avec Michel pour être l'entraîneur du club. #TeamOM pic.twitter.com/WXSkJcvbeg — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 20, 2022

Le choix est étonnant quand on sait que Michel sort d'expériences catastrophiques avec Getafe (son deuxième passage), les Pumas et Malaga ces dernières, après l'OM. Mais le plus étonnant voire choquant pour les supporters de l’OM, c’est que l’Olympiakos a longtemps hésité entre Michel… et Marcelo Bielsa, qui est une véritable icone à Marseille. Pour les fans du club phocéen, qui gardent un très mauvais souvenir de Michel mais qui vénèrent Marcelo Bielsa pour la plupart, la décision des dirigeants de l’Olympiakos est tout bonnement incompréhensible. « Oh les pauvres !! Les rumeurs parlaient de Sampa ou de Bielsa…Et ils finissent avec ce zéro ? », « Grosse rumeur Sampaoli, Bielsa, pour finir avec Michel », « Hier on apprend que Bielsa et Sampaoli sont sur leur liste, aujourd'hui ils prennent Michel. Des 3 anciens entraîneurs de l'OM, ils ont pris le pire » ou encore « Ils avaient le choix entre Bielsa et Sampaoli, ils ont pris Michel » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les commentaires des supporters de l’Olympique de Marseille ne vont pas rassurer ceux de l’Olympiakos. Mais après tout, Michel a déjà collaboré avec l'Olympiakos par le passé, avec deux titres de champions à la clé. Un élément sans doute décisif dans le choix final des dirigeants du club du Pirée.