Bernard Tapie porte bonheur à l'OM, sa femme n'en revient pas

Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie s'éteignait, laissant notamment derrière lui un souvenir impérissable au le peuple marseillais. Aujourd'hui encore, les fans de l'OM lui rendent hommage au quotidien.

La disparition de Bernard Tapie a assurément laissé un grand vide dans le coeur de ses proches mais aussi des fans de l'OM. L'ancien président phocéen a permis au club de remporter la Ligue des champions en 1993. L'OM est toujours le seul club français à l'avoir fait. En plus de cela, Bernard Tapie était un personnage haut en couleur, qui ne perdait jamais une occasion de prendre la défense ou de vanter les mérites de Marseille. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie s'est éteint à l'âge de 78 ans. Même si le temps passe, celui qui a décidé de se faire enterrer à Marseille peut toujours compter sur l'amour des Marseillais. C'est en tout cas ce qu'a révélé sa femme Dominique ces dernières heures.

Marseille n'oublie pas Tapie

Sur l'antenne d'RTL, la femme du « Boss » a notamment indiqué sur le sujet : « Vous savez, quand je vais sur sa tombe, elle est toujours fleurie. Il y a toujours une peluche, une écharpe et puis des petits messages. On me dit aussi, qu'avant un match important, les supporters viennent voir le boss pour qu'il leur donne de la force. C'est quand même incroyable cette ville ». Le lien qui unit la cité phocéenne avec Bernard Tapie, pourtant Parisien de naissance, n'est donc pas près de s'arrêter. Les fans de l'OM rêvent toujours de retrouver leur grandeur passée, surtout en Ligue des champions. Si l'OM de Pablo Longoria fait globalement du bon travail, il faudra sans doute encore pas mal de patience pour les amoureux du club avant de redevenir un candidat sérieux pour le gain final dans la compétition. A moins d'un rachat par un investisseur prêt à sortir le portefeuille pour renforcer l'effectif de l'Olympique de Marseille.