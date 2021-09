Bernard Tapie, les nouvelles sont mauvaises, Hanouna fait le buzz

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le boss va mal, et même si Bernard Tapie a une force de caractère hors du commun, l'ancien président de l'Olympique de Marseille est dans une situation de plus en plus critique dans son terrible combat contre la maladie.

Nul ne peut en douter, Bernard Tapie fera tout pour lutter contre le cancer qui le ronge depuis quelques années, à 78 ans l’ancien homme d’affaires et président de l’OM n’étant pas du genre à baisser les bras même face à une telle adversité. Mais les dernières informations dévoilées par Jacques Séguéla, un ami très proche de Bernard Tapie, ne sont pas rassurantes du tout concernant l’évolution du mal qui ronge celui que les supporters marseillais ont baptisé « le Boss ». Le publicitaire a confié sur Cnews avoir vu Bernard Tapie vendredi dernier à son domicile parisien, où il vit désormais entouré de sa famille, et que ce dernier avait reconnu que les choses évoluaient rapidement et pas dans le bon sens.

"C’est le dernier combat" : Jacques Séguéla donne des nouvelles de Bernard Tapie dans "L’heure des pros"... https://t.co/NuyoJztPcz pic.twitter.com/6blzno8rqa — Télé 7 Jours (@Tele7) September 27, 2021

« Je l'ai vu vendredi comme toutes les semaines. Bernard est très fatigué, il souffre beaucoup. Il est dans son dernier combat, il le sait. Comme pour tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur. Il a un nouveau traitement. Ça sera peut-être le dernier. Ça fait tellement de mal de le voir. Il est chez lui, il est couché, il se lève douloureusement. Il a toute sa famille autour de lui. Bon, c'est son dernier combat », a lancé, forcément très ému, Jacques Séguéla à Pascal Praud.

S'il était aussi "ami" qu'il le prétend avec la famille Tapie, Cyril Hanouna n'aurait pas aussi mal parlé à Sophie Tapie dans cette fin de #TPMP. Vouloir pousser quelqu'un à craquer en direct et être frustré parce qu'au lieu de craquer elle t'envoie dans les roses. pic.twitter.com/SnDIzhTTI6 — Julien Pernici (@JulienPernici) September 28, 2021

Tandis que ces informations sur l’état de santé de son père étaient dévoilées, Sophie Tapie, la fille de l’ancien patron de l’Olympique de Marseille était l’invitée de Cyril Hanouna mardi soir pour parler de son dernier disque. L’occasion pour l’animateur de faire parler cette dernière de son père, ce que Sophie Tapie n’a pas apprécié, affirmant ne pas être venue dans l’émission pour cela. En réponse à cette remarque, Cyril Hanouna n’a pas été d’une délicatesse absolue en conseillant à la jeune femme de quitter le plateau si elle n’était venue que pour parler « de ses vacances à Punta Cana ». Une séquence qui a heurté la sensibilité de nombreux téléspectateurs, même si cette émission n'est pas non plus le rendez-vous des philosophes français et que toutes les télévisions sont équipées depuis longtemps d'une télécommande.