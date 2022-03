Benatia conseiller spécial de McCourt et l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Fraîchement retraité, Mehdi Benatia a donné son avis sur les grands clubs de Ligue 1. Un championnat que le joueur formé à Marseille connaît très peu, puisque l'OM ne lui a jamais laissé sa chance. La formation reste, pour le Marocain, le talon d'Achille du club olympien.

Dans sa riche carrière, Mehdi Benatia a tout connu. La ligue des champions jouée notamment avec le Bayern Munich pendant deux saisons, la coupe du monde avec le Maroc, de grands championnats comme la Bundesliga et la Serie A. Mais, le natif de Courcouronnes dans l'Essonne n'a jamais pu évoluer en Ligue 1. Formé à l'OM, il n'a pas disputé la moindre rencontre avec le club olympien et a enchaîné les prêts en division inférieure à Tours puis à Clermont où il s'est révélé. Pas de quoi l'empêcher de dormir la nuit mais cela reste une déception dans sa carrière.

L'OM doit faire plus confiance à son centre de formation

Surtout, Mehdi Benatia voit dans son histoire personnelle un problème symptomatique du club marseillais, celui du centre de formation. L'OM n'est pas réputé pour y avoir sorti un grand nombre de joueurs ces dernières années. Boubacar Kamara, Maxime Lopez ou encore Samir Nasri font exception mais, pour Benatia, l'OM ne fait pas assez confiance en ses jeunes. Il doit s'inspirer de son rival lyonnais. C'est ce qu'il a indiqué dans une interview pour Footmercato.

Mehdi Benatia 🇲🇦 🗣« Mon passage à Marseille ? J’avais tellement un grand amour pour l’OM, les supporters et cette passion..Une passion qu’on ne voit pas ailleurs.J’aurais aimé débuter avec eux. En plus, mon grand ami Samir Nasri débutait aussi chez les pros.»#TeamOM | #OM (FMC) pic.twitter.com/8MyKS91RGa — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 26, 2022

« Pour jouer à Marseille, il en faut dans le pantalon. Il y a des grosses attentes. Mais après, honnêtement, dans la formation, il n'y a pas eu non plus énormément de joueurs. Je pense à Seydou Keita, les frères Ayew, Nasri et moi. Récemment, il y a Kamara et Lopez. Je voudrais bien que l'OM s'inspire de l'OL pour pousser les joueurs de son centre. Lyon l'a fait avec Aouar, Lukeba, Lopes, Cherki ou Caqueret ou avant avec Benzema et Ben Arfa. C'est beau et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Marseille. Mettre 20 millions sur un Sud-Américain, c'est bien, mais ça ne donne pas plus de garanties sportives », a t-il confié. Un conseil qui permettrait en plus à l'OM de faire une bonne opération financière, en limitant ses achats et en accumulant de nouvelles valeurs marchandes. Voilà un axe de travail supplémentaire non négligeable pour Pablo Longoria.