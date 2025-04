Benatia annonce un désastre financier à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dauphin du PSG toute la saison ou presque, l’OM a perdu sa deuxième place le week-end dernier à Monaco. Pire, l’équipe bâtie par Medhi Benatia et Pablo Longoria pourrait rater la qualification en Ligue des Champions.

Toute la saison ou presque, la présence de l’Olympique de Marseille dans le top 4 de la Ligue 1 au mois de mai n’a pas fait l’ombre d’un doute. Il faut dire que les hommes de Roberto De Zerbi ont longtemps été deuxièmes et semblaient à l’abris d’une brutale chute. Ce n’était finalement pas le cas, et les cinq défaites lors des sept derniers matchs ont fait tomber Marseille à la troisième place. Pire, les Olympiens n’ont plus que 2 points d’avance sur Strasbourg, actuel 6e de Ligue 1.

Pour la première fois, l’état-major de l’OM commence à penser à un scénario catastrophe, à savoir celui d’un rendez-vous raté avec la qualification en Ligue des Champions. Dans une interview à paraître samedi dans La Provence, le directeur sportif Medhi Benatia n’a pas pris de gants pour annoncer que si l’Olympique de Marseille ne se qualifiait pas en Ligue des Champions, cela aurait de graves conséquences. « S'il n’y avait pas de Ligue des champions, ce serait une catastrophe » a lancé l’ex-défenseur de la Juventus Turin et du Bayern Munich, avant de poursuivre.

Benatia évoque l'avenir sans C1

« Quand tu vois tout le travail qui a été fait, l'équipe qu'on a bâtie pour aller en C1, je ne pourrais pas accepter d'être sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai ». Des déclarations qui confirment qu’au vu des investissements réalisés l’été dernier, avec des gros transferts mais aussi des salaires importants distribués à des joueurs tels que Rabiot, Hojbjerg ou encore Greenwood, l’OM ne peut pas se passer des recettes colossales de la Ligue des Champions, estimées à au moins 50 millions d’euros. Le message est en tout cas très clair de la part de Medhi Benatia et la pression sur les épaules de Roberto De Zerbi est colossale à l’aube de ce sprint final, avec cinq matchs cruciaux pour Marseille. Le premier d’entre eux, ce samedi soir au Vélodrome face à la lanterne rouge Montpellier. L’occasion de reprendre un peu d’air dans cette lutte acharnée pour l’Europe.