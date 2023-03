Balogun à l’OM, il refuse et milite pour Vitinha

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs commencent déjà à fleurir dans l’optique du prochain mercato à l’OM et le nom de Folarin Balogun a été associé à Marseille.

Auteur d’une saison à couper le souffle avec le Stade de Reims, Folarin Balogun va permettre à Arsenal d’encaisser un gros chèque lors du prochain mercato. En effet, la valeur marchande du jeune attaquant anglais a déjà atteint 20 millions d’euros grâce à sa superbe saison à Reims, une aubaine pour les Gunners, qui se frottent les mains alors qu’il est peu probable que Balogun ait sa chance à Arsenal, où brillent Gabriel Jesus ou encore Nketiah à ce poste. A en croire les dernières rumeurs, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs intéressés par le potentiel transfert de Folarin Balogun lors du prochain mercato estival. Néanmoins, selon le sénateur des Bouches-du-Rhône, Jérémy Bacchi, ce transfert est loin d’être urgent. L’homme politique aimerait déjà d’abord voir Vitinha à l’œuvre et réclame en priorité des renforts à d’autre poste, notamment dans le secteur défensif.

Balogun à l'OM, une piste qui ne séduit pas tout le monde

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine » a estimé le sénateur à Football Club de Marseille avant de conclure. « Je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si Balogun est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon » a conclu Jérémy Bacchi, pas vraiment emballé par la perspective de voir débarquer Folarin Balogun à l’Olympique de Marseille. C’est bien le seul car chez les supporters, on aimerait beaucoup voir cet attaquant prometteur de 23 ans en Provence au vu de son incroyable saison à Reims.