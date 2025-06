Balerdi intransférable, l'OM gifle la Juve et la Roma

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Leonardo Balerdi a la cote en Italie, où la Roma et surtout la Juventus Turin le suivent de près. Mais l’OM a fait de son capitaine argentin un élément intransférable lors de ce mercato estival.

Excellent sous les couleurs de l’Olympique de Marseille depuis plus de deux ans maintenant, Leonardo Balerdi est un cadre de Roberto De Zerbi, qui lui a confié le brassard en début de saison dernière. L’international argentin est un élément fondamental du dispositif de l’entraîneur de l’OM, qui souhaite plus que tout le conserver lors de ce mercato. Le technicien olympien ainsi que les supporters ont pourtant de quoi trembler, car la Roma mais surtout la Juventus Turin lorgnent sur le défenseur de l’Albiceleste. La Vieille Dame est bouillante dans ce dossier, Igor Tudor poussant très fort en interne pour son recrutement.

Mais selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’état-major de l’Olympique de Marseille a pris une décision forte et définitive quant à l’avenir de l’ancien défenseur du Borussia Dortmund. Le journaliste l’affirme, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait de leur capitaine un joueur intransférable, et qui ne devrait par conséquent pas bouger cet été à moins d’une offre impossible à refuser, au-delà de 40 ou 50 millions d’euros. Une position très claire de la part de l’OM, qui rassure ainsi Roberto De Zerbi sur les ambitions du club pour la saison à venir.

L'OM ferme la porte à un transfert de Balerdi

Car au moment où Marseille négocie avec Facundo Medina, Aymeric Laporte ou encore Nayef Aguerd pour renforcer sa défense, il n’est pas question dans le même temps de se séparer du meilleur joueur de la saison dernière dans ce secteur de jeu. Reste maintenant à voir si malgré cette position claire de la part de l’Olympique de Marseille, la Juventus Turin maintiendra son intérêt pour Leonardo Balerdi en faisant le forcing et en lâchant une offre irréelle, ou si les Bianconeri, qui recherchent activement à se renforcer en défense centrale, exploreront d’autres pistes.