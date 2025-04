Aymeric Laporte arrive, l’OM prépare d’autres surprises

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La venue d’Aymeric Laporte à l’OM cet été se confirme, et d’autres recrues d’envergure sont envisageables en défense en cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Le point faible de l’effectif de Roberto De Zerbi a d’ores et déjà été identifié par les dirigeants de l’Olympique de Marseille, il s’agit de la défense. Deuxième de Ligue 1, les Phocéens ont pourtant la 10e défense du championnat. Autant dire que lors du prochain mercato, l’accent devrait être mis sur l’arrière-garde et dans cette optique, un nom revient avec insistance, celui d’Aymeric Laporte. A en croire la presse espagnole, un accord a quasiment été ficelé entre l’OM, le défenseur de l’Espagne et son club d’Al-Nassr pour un deal avoisinant les 15 millions d’euros. Un gros coup toutefois conditionné à une qualification directe en Ligue des Champions.

Dans son dernier live, le compte La Tribune OM a confirmé que cette piste était bouillante… mais ce n’est pas la seule actuellement creusée par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Les deux hommes débordent d’ambitions et pourraient frapper fort en faisant venir un ou plusieurs autres défenseurs. « Il y aurait un accord verbal entre Aymeric Laporte et l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Il y aurait aussi un accord avec Al-Nassr pour un transfert aux alentours de 10 à 15 millions d’euros. Je peux confirmer qu’il y a un gentlemen's agreement entre toutes les parties. C’est un accord oral, il n’y a rien de signer, il faut être clair par rapport à ça. Tout est lié à une qualification en Ligue des Champions » a d’abord lancé Thomas de La Tribune OM, compte spécialisé dans l’actualité du club marseillais, avant de poursuivre.

L'OM prépare du lourd en défense

« C’est un dossier qui est là depuis quelques temps. Maintenant, on verra si c’est validé ou pas. J’aurais été chaud si le montant du transfert avait été un peu moins important. On parle d’un joueur qui est parti en Arabie Saoudite, Laporte a fait le tour, il n’est pas du tout dans le bon état d’esprit là-bas, il veut revenir en Europe. Mais il y a d’autres dossiers en plus de Laporte, ce n’est pas le seul défenseur avec qui on a potentiellement un accord. Tout va être conditionné à la qualification en Ligue des Champions » explique notre confrère. Autant dire que les supporters olympiens peuvent attendre le mercato avec impatience, avec l’espoir de voir débarquer des joueurs confirmés. Tout reste néanmoins conditionné à la qualification directe pour la Ligue des Champions, d’où l’importance des quatre matchs à venir pour l’OM, qui s’est exilé à Rome pour préparer ce sprint final dans la sérénité.