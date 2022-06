Axel Witsel, le rêve de l'OM proche de se réaliser !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pour remplacer Boubacar Kamara parti à Aston Villa, l'OM s'est positionné sur le milieu belge Axel Witsel. Une option qui pouvait sembler difficile financièrement mais l'offre de l'OM tiendrait plus que jamais la corde.

Une équipe à la hauteur des grands rendez-vous européens. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions après sa deuxième place en Ligue 1, l'OM ne peut pas rater son mercato estival. Avec les 50 millions d'euros qui entrent dans les caisses, les Marseillais peuvent se montrer ambitieux dans le domaine des achats de joueurs. Il faut améliorer l'équipe et déjà remplacer ceux qui ont déserté le club olympien. Dans l'entrejeu, une place a notamment été laissée libre par Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. L'OM s'est alors mis sur les rangs d'Axel Witsel. Le Belge arrive en effet en fin de contrat au Borussia Dortmund.

L'OM a donné la meilleure offre à Witsel

De nombreux observateurs jugeaient l'hypothèse de ce transfert un peu fantaisiste financièrement. Witsel touchait plus de 630 000 euros mensuels du côté de Dortmund. En plus, l'expérimenté milieu belge suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, susceptibles de faire grimper la note en terme de prime à la signature et de salaire. Pourtant, ces dernières heures, il est apparu que l'OM était la formation la mieux placée pour signer Witsel cet été. Une information confirmée par le journaliste Karim Bennani sur Twitter.

🚨Dossier Axel Witsel🚨

Pour le moment, le club le plus convaincant serait l’OM qui proposerait un contrat intéressant à l’international belge.

On évoque un bail de 2 ans + 1 an

Alors que l’Atletico Madrid qui est très intéressé par le joueur ne proposerait que 1+1#Mercato #OM — Karim Bennani (@KarimBennani_) June 15, 2022

« Pour le moment, le club le plus convaincant serait l’OM qui proposerait un contrat intéressant à l’international belge. On évoque un bail de 2 ans + 1 an. Alors que l’Atletico Madrid qui est très intéressé par le joueur ne proposerait que 1+1 », a écrit le journaliste d'Amazon Prime. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais au vu du CV d'Axel Witsel, passé par Benfica, le Zenith et Dortmund. Un bon plan aussi pour le joueur qui veut rester en forme pour le Mondial 2022 avec la Belgique. S'il arrive à financer l'opération, ce serait surtout un premier coup d'éclat pour Pablo Longoria dans cet été 2022, lequel frapperait fort dans l'univers de la Ligue 1.