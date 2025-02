Auxerre a un plan pour repousser les supporters marseillais

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Samedi prochain, l'AJ Auxerre recevra l'OM au Stade de l'Abbé-Deschamps. Et les dirigeants bourguignons ne veulent pas que leur stade se transforme en Vélodrome.

Lors du dernier déplacement de l'Olympique de Marseille, c'était à Angers, des joueurs du SCO n'avaient pas masqué leur désolation de voir que leur équipe évoluait comme à l'extérieur, une majorité de supporters semblant être pour l'OM. Le club phocéen est très populaire, et comme en plus, il enchaîne les victoires, l'engouement est décuplé. Ce samedi, c'est à Auxerre que Roberto de Zerbi et ses joueurs seront à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1 et évidemment cette rencontre se jouera à guichets fermés. Et comme souvent dans cette situation, des petits malins remettent en vente des places au marché noir, quitte à ce que l'AJ Auxerre subisse ce que le SCO a connu contre l'Olympique de Marseille. Dans un communiqué, Auxerre menace de s'en prendre à ceux qui ont déjà vendu leur place, ou ceux qui seraient tentés de le faire.

Auxerre va faire la chasse aux revendeurs

L'AJ Auxerre ne sera pas tendre avec ceux qui se feront prendre. « Samedi soir à l’Abbé Deschamps, l’AJ Auxerre reçoit l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Une affiche entre deux clubs historiques de notre championnat, synonyme de grande fête du football. L’AJA regrette malheureusement que cette rencontre soit l’occasion pour certains de revendre leurs places, alors que la capacité actuelle de notre stade nous contraint avant chaque match à refuser des demandes de nos supporters, de plus en plus nombreux à vouloir venir soutenir notre équipe. De plus, ces reventes de places peuvent nuire à la sécurité de l’évènement. Nous tenons donc à rappeler que la revente de places est strictement interdite et l’AJ Auxerre prendra toutes les mesures juridiques nécessaires pour lutter contre cette pratique, du blocage de ces tickets jusqu’à l’annulation pure et simple des abonnements des revendeurs », menace le club actuellement douzième au classement de Ligue 1.