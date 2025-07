OM ‍: Aubameyang, l'argent ne l'intéresse pas

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pierre-Emerick Aubameyang était attendu ce mardi à Marseille pour effectuer son grand retour. Si son arrivée est repoussée, le projet sportif de l'OM le tentait trop.

Parti en Arabie saoudite il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à l’OM. Ce sera libre de tout contrat après sa résiliation avec le club de Saudi Pro League, ce qui a surpris tout le monde après seulement un an. A 36 ans, l’attaquant gabonais avait laissé Marseille en dehors de toute Coupe d’Europe. Il va revenir avec la Ligue des Champions en perspective. Voilà ce qui motive réellement l’ancien buteur de l’ASSE selon Alain Giresse, qui l’a eu sous ses ordres avec le Gabon. L’ancien membre du carré magique de l’équipe de France avoue avoir été totalement surpris de voir qu’Auba avait quitté Al-Qadsiah si rapidement.

Aubameyang, des tensions à l'OM ?

⏱ 90’ | #ROCCOM 1️⃣-1️⃣

Match nul entre Charleroi et l’OM 🙅‍♂️



𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 est le buteur olympien du jour.

📅 Rendez-vous samedi prochain pour le match face au Girona FC ! pic.twitter.com/s8sbCbynz4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2025

« Je m’attendais à ce qu’il poursuive sa carrière en Arabie saoudite, d’autant qu’il y disposait d’offres séduisantes. Son retour à Marseille m’étonne d’autant plus que, si je me souviens bien, ses relations avec la direction étaient un peu tendues au moment de son départ. Mais je suis ravi de le voir revenir en Ligue 1. C’est un formidable attaquant », a livré Alain Giresse dans les colonnes d’Africa Foot. L’amour des supporters de l’OM aura pesé dans la balance, et lui permet aussi de faire des efforts financiers pour l’un des derniers gros contrats dans sa carrière à 36 ans.

« Mais ce n’est pas nouveau : déjà à l’époque où il jouait à Dortmund, il avait décliné une offre énorme venue du Qatar. C’est un passionné, un vrai amateur de football. Il préfère relever des défis sportifs, même en gagnant moins. Il est toujours affûté, il entretient son corps et connaît les exigences du très haut niveau. Beaucoup sont partis dans le Golfe bien plus jeunes que lui. Lui y a passé une seule saison, réussie d’ailleurs, et je suis convaincu qu’il va rapidement se réadapter au rythme et à la pression de l’OM. C’est un joueur que j’apprécie, un vrai amoureux du football, qui a toujours privilégié le projet sportif », a souligné Alain Giresse, persuadé qu’Aubameyang va faire très mal cette saison avec l’OM, et être complémentaire avec les différents joueurs offensifs de l’effectif.