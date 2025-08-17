Après Aubameyang, un autre ancien de l'OM de retour ‍?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas fini du tout avec son mercato estival et compte bien se renforcer au milieu de terrain. Les Phocéens pourraient bien passer à l'action pour un ancien joueur du club.

A Marseille, la tension est déjà palpable. La récente défaite sur la pelouse du Stade Rennais vendredi lors de la première journée de Ligue 1 ne passe pas du côté des fans et observateurs. L'OM a promis, via Medhi Benatia, de faire encore quelques coups sur le marché des transferts. Il s'agira de rassurer mais également de se renforcer. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi ne dira pas non à l'arrivée d'un nouveau joueur. Et l'Italien pourrait bien devoir composer avec un élément passé par le club récemment. En effet, Ismaël Bennacer pourrait bien revenir à l'OM très prochainement.

Bennacer vers un retour prochain à l'OM ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la direction phocéenne s'est mise en tête de faire revenir l'Algérien, prêté la saison passé par l'AC Milan à Marseille. Des négociations auraient lieu entre toutes les parties. Dans ce dossier, l'OM veut un nouveau prêt pour Bennacer alors que les Lombards souhaitent de leur côté un transfert définitif. Encore sous contrat à Milan jusqu'en juin 2027, le natif d'Arles est estimé à quelque 15 millions d'euros. L'OM devra se montrer persuasif pour convaincre Milan de céder une nouvelle fois ou alors passer à la caisse. Les Phocéens veulent ajouter de l'expérience à leur équipe dans l'optique de la prochaine Ligue des champions. En attendant d'en savoir plus dans le dossier Ismaël Bennacer, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant dans les prochains jours lors de la réception au Stade Vélodrome du Paris FC. L'accueil du public marseillais devrait être chaud.