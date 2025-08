Angel Gomes sidère l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Cet été, l'Olympique de Marseille a récupéré Angel Gomes gratuitement en provenance de Lille. Le moins que l'on puisse dire c'est que le milieu anglais a déjà conquis les supporters phocéens. Son match contre Séville samedi en a fait rêver plus d'un.

Qualifié en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille ne se refuse plus aucune folie au mercato. Le club olympien a notamment déboursé 35 millions d'euros pour s'offrir Igor Paixao. Cependant, ces dernières heures, c'est un joueur acquis gratuitement qui enflamme le peuple marseillais. Angel Gomes vient de poser ses valises sur la Canebière à l'issue de son contrat au LOSC et les supporters marseillais ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Le milieu anglais réalise des prestations remarquées au cours de cette préparation estivale avec en point d'orgue la réception de Séville au Vélodrome samedi soir.

Angel Gomes, c'est trop fort techniquement

La recrue de l'OM a régné sur l'entrejeu contre les Sévillans avec classe et technique. Les compilations de ses exploits se sont multipliées sur les réseaux sociaux avec des commentaires dithyrambiques sous chacune d'entre elles. C'est notamment le cas du compte très coté Espoirs du Football. « Le match que nous sort Angel Gomes ce soir encore ! Il ne faut pas s'enflammer, car il a eu des périodes parfois difficiles avec le LOSC mais ce qu'il montre en préparation est convaincant. J'aime énormément comment il s'impose comme un patron du milieu », a t-il posté sur X samedi soir.

« Je repense aux matchs d’Angel Gomes depuis le début de la prépa et je rigole tout seul. C’est un monstre, et t’as l’impression qu’il est en claquettes, c’est juste trop facile pour lui », « Techniquement c'est la classe on est serein avec lui au milieu, il m'a déjà fait oublier Rongier perso », « Angel Gomes le joueur de fou, j’ai envie de chialer p**ain », « Il doit faire -20 degrés à Lille », pouvait-on aussi lire pêle-mêle sur X.

De quoi déjà placer Angel Gomes dans la catégorie des chouchous du Vélodrome. Un bel exploit alors que la saison de l'OM ne commencera officiellement que dans deux semaines avec un déplacement à Rennes. Gomes aura l'occasion de se frotter à l'ancien titulaire du poste Valentin Rongier pour effacer définitivement l'ancien nantais des esprits phocéens.