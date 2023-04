Anass Zaroury, la pépite marocaine qui fait saliver l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Déjà tourné vers le mercato estival, Pablo Longoria a des vues sur Anass Zaroury, grand artisan de la montée de Burnley en Premier League.

Actuel leader du Championship avec 90 points, Burnley a d’ores et déjà assuré sa montée en Premier League dans l’optique de la saison prochaine. Une réussite à laquelle le jeune marocain Anass Zaroury a largement contribué en inscrivant 12 buts et en délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. En toute logique, la montée en puissance de l’international marocain (2 sélections) n’est pas passée inaperçue, raison pour laquelle de nombreux clubs européens se sont renseignés afin de le recruter avant que Zaroury explose en Premier League, ce qui augmenterait considérablement sa valeur marchande.

Dans son édition du jour, The Sun dévoile que le Borussia Dortmund est très intéressé par l’ailier gauche de 22 ans. Le BVB est le grand favori de ce dossier dans lequel la Juventus Turin a également tâté le terrain, au même titre que l’AS Monaco… et l’Olympique de Marseille. Toujours à l’affût de bonnes opportunités sur le marché des transferts, Pablo Longoria a manifesté son intérêt auprès de Burnley pour Zaroury, qui a rejoint Burnley l’été dernier pour 4 millions d’euros en provenance de Charleroi (Belgique).

L'OM y croit dans le dossier Zaroury

Sous contrat avec le club anglais jusqu’en juin 2026, le natif de Mechelen n’est pas à vendre et dans l’idéal, Burnley aimerait le conserver dans son effectif pour disputer la Premier League la saison prochaine. Le joueur évaluera toutefois ses possibilités et dans le cas où un club qualifié pour la Ligue des Champions se mette d’accord avec son club, nul doute qu’il ne sera pas fermé à un transfert. Cela pourrait être le cas de l’OM, actuellement troisième de Ligue 1 et qui reste en bonne position pour se qualifier en Europe l’an prochain. De quoi séduire Anass Zaroury ? La concurrence sera rude mais Pablo Longoria y croit.