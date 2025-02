Amine Gouiri, l'OM va déchanter

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En réussite pour ses débuts à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri attend encore son premier but. L’attaquant recruté au Stade Rennais cet hiver n’est pas réputé pour sa capacité à empiler les buts. Une limite qui pourrait poser problème au sein du club phocéen.

Au moment de recruter Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille savait à quoi s’attendre. L'actuel deuxième de Ligue 1 s’est offert un attaquant talentueux mais également connu pour son irrégularité. D’où l’avertissement du directeur sportif Medhi Benatia. « On en a discuté avec Amine avant qu'il n'arrive et je l'ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça, racontait le dirigeant dans L’Equipe la semaine dernière. "Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets." » Le bras droit du président Pablo Longoria l’attend donc au tournant sur sa constance, et probablement sur son efficacité.

Car Amine Gouiri, déjà auteur de trois passes décisives pour ses deux premiers matchs avec l’Olympique de Marseille, n’a jamais été considéré comme un redoutable buteur. C’est d’ailleurs le défaut souligné par Pierre Ménès suite à la question d’un internaute. « Gouiri remplaçant à Rennes et titulaire à l'OM ? Un joueur c'est un joueur, mais une équipe c'est un collectif, c'est un contexte, a répondu le journaliste sur sa chaîne YouTube. Il est évident qu'il est plus commode de se fondre dans un collectif très bien huilé comme celui de Marseille, que dans une équipe comme Rennes qui, jusqu'à l'arrivée d'Habib Beye, était en perdition complète. »

Gouiri en confiance

« Je pense que Gouiri peut rendre de grands services à l'OM, surtout si l'OM ne lui demande pas de marquer beaucoup de buts, parce que ça n'a jamais été son gros point fort, a rappelé Pierre Ménès. Là il vient de faire trois passes décisives en deux matchs, ses débuts vont lui permettre d'être en confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième passe décisive qu'il fait à Angers, il la fait à Maupay avec qu'il est plus ou moins en concurrence. Donc ça c'est intéressant. » Sous le maillot rennais, Amine Gouiri avait quand même terminé la saison 2022-2023 avec 15 buts en Ligue 1, son record.