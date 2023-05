Alexis Sanchez est une légende de l'OM, il ose le dire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez réalise une saison gigantesque avec l’OM.

Leader incontesté du groupe d’Igor Tudor cette saison, Alexis Sanchez est l’homme fort de l’Olympique de Marseille. Avec 18 buts toutes compétitions confondues dont 14 en Ligue 1, l’international chilien est un joueur tout simplement indispensable de l’effectif marseillais. Au-delà de ses buts, Alexis Sanchez est un leader d’une équipe qu’il n’a cessé de tirer vers le haut tout au long de la saison. En fin de contrat au mois de juin, El Nino Maravilla a commencé les discussions avec l’état-major de l’OM, qui souhaite le prolonger à tout prix.

Alexis Sanchez est également dans l’optique de prolonger, une excellente nouvelle pour le club phocéen et pour ses nombreux supporters. Sur l’antenne d’Europe 1, Jean-François Pérès a également fait part de sa satisfaction devant cette nouvelle. Car pour le journaliste, l’ancien attaquant de Manchester United et du FC Barcelone est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Rien que ça.

Alexis Sanchez, déjà une légende de l'OM !

« Ce que je trouve extraordinaire, c’est le niveau de ce joueur et peut être d’une certaine manière le fait qu’on le sous-estime en France. Il n’est pas dans le top 5 des meilleurs joueurs de la saison et ce sont les joueurs qui en ont décidé ainsi. Ce n’est peut-être pas un scandale mais pour moi c’est quand même très dommage. Cela fait plus de 40 ans que je suis l’Olympique de Marseille et pour moi Alexis Sanchez fait partie des 10 ou 15 meilleurs joueurs qui ont porté ce maillot. En termes de football pur, c’est un bonheur » se réjoui le journaliste du service des sports d’Europe 1 avant de poursuivre et de conclure.

18 POUR ALEXIS SANCHEZ (tcc) ! Mais apparemment il était fini... 👀 pic.twitter.com/kVQ8A9lLaX — Footballogue (@Footballogue) May 14, 2023

« Igor Tudor qui a une vision très large du foot disait la semaine passée que derrière les ovnis comme Mbappé ou Haaland, il y a Alexis Sanchez et moi je suis d’accord avec lui. C’est un joueur incroyable qui a une intelligence de jeu, un leadership, un état d’esprit, une valeur technique… Il a marqué 14 buts en Ligue 1, deux buts très importants en Ligue des Champions. Il montre la voie aux autres, sans lui l’OM serait cinquième ou sixième à mon avis. Alexis Sanchez c’est un bonheur pour la Ligue 1. On a d’autres stars au PSG et ailleurs mais je vous assure qu’il faut goûter au bonheur d’avoir Sanchez à Marseille » a analysé le journaliste. Un très bel hommage de la part du suiveur de l’OM pour l’international chilien. Si cela ne lui donne pas envie de rester en Provence…