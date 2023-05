Alexis Sanchez en Angleterre, l’OM tremble fort

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Satisfait des performances d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille espère prolonger son attaquant en fin de contrat. Le club phocéen laisser filtrer un certain optimisme quant à la suite des discussions. Mais les récentes rumeurs, additionnées au dernier message du Chilien sur les réseaux sociaux, laissent penser à un départ.

Pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille devra bien passer par des tours préliminaires. Les hommes d’Igor Tudor ont laissé filer la deuxième place de Ligue 1 au profit du Racing Club de Lens. Et s’avancent vers un parcours périlleux en tout début de saison prochaine. Une mauvaise nouvelle dans le dossier Alexis Sanchez ?

Un message d'adieu ?

En fin de contrat, l’attaquant de 34 ans attend des garanties sportives pour prolonger. Même si la tendance semblait positive ces dernières semaines, le scénario de cette fin de saison ne joue pas en faveur de l’Olympique de Marseille. La direction olympienne a de quoi s’inquiéter, surtout après la publication d’Alexis Sanchez dimanche, au lendemain de la défaite face à Brest (1-2) pour le dernier match de la saison au Vélodrome.

« Un soutien sans faille tout au long de la saison et hier soir encore. Merci, a écrit le Chilien aux supporters marseillais sur Instagram, d’abord en français, puis en espagnol pour terminer. Je n'ai pas de mots de remerciement pour la passion, l'amour et le soutien que vous livrez à chaque match, enfants et adultes... Merci et allez l'OM ! » S’agirait-il d’un message d’adieu ?

Rien n’est à exclure, d’autant que la presse anglaise continue d’évoquer un possible départ cet été. En effet, The Sun croit savoir qu’après ses passages à Arsenal et à Manchester United, Alexis Sanchez pense à se lancer dans une troisième aventure en Premier League. L’Olympique de Marseille devra donc se montrer convaincant et surtout rassurant au moment où l’on annonce une éventuelle séparation avec l’entraîneur Igor Tudor.