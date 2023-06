Alexis Sanchez, cette rumeur terrifie l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Joueur de la saison à l’OM, Alexis Sanchez négocie sa prolongation avec le club phocéen. Mais ses performances ont éveillé des intérêts au mercato.

Auteur de 18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a réussi son pari à l’Olympique de Marseille. En manque de temps de jeu ces dernières années à l’Inter Milan, l’international chilien s’est imposé comme le leader de l’attaque phocéenne et comme un taulier pour l’entraîneur Igor Tudor. Les négociations ont débuté entre Alexis Sanchez et Pablo Longoria afin de prolonger d’une saison supplémentaire le bail d’El Nino Maravilla, en fin de contrat le 30 juin.

L’état-major de l’OM a tout intérêt à boucler les négociations au plus vite car la très bonne saison de l’attaquant de 34 ans a éveillé de nombreux intérêts sur le marché des transferts. Ces derniers jours, des rumeurs saugrenues ont envoyé Alexis Sanchez au PSG ou encore à l’OL, des destinations improbables pour le natif de Tocopilla. En revanche, une rumeur fait davantage trembler les dirigeants de l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato, il s’agit de celle au sujet d’un potentiel intérêt d’Arsenal.

Arsenal, la rumeur qui fait trembler l'OM

A en croire les informations de Radio Activa au Chili, les Gunners ont toujours un œil sur la situation d’Alexis Sanchez. Mikel Arteta est un grand fan du joueur et ne serait pas contre l’idée de le recruter pour zéro euro afin d’en faire un joueur expérimenté de complément au sein de son effectif. Il y a toutefois peu de chances que Sanchez cède aux sirènes du club londonien pour cirer le banc derrière les indiscutables Saka, Martinelli ou Gabriel Jesus. Alexis Sanchez a retrouvé goût au plaisir d’être un leader à l’OM et il ne veut plus lâcher ce rôle. C’est précisément pour cette raison que Marseille reste son option n°1. Mais l’intérêt d’Arsenal, capable d’aligner un salaire XXL made in Premier League est de nature à susciter la méfiance chez les décideurs marseillais.