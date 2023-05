Alexis Sanchez au PSG, l’OM explose de rire

Dans : OM.

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Alexis Sanchez va négocier avec ses dirigeants concernant l’année supplémentaire en option. Le club phocéen se montre confiant sur ce dossier, les rumeurs autour du Paris Saint-Germain n’étant pas prises au sérieux.

Les choses sérieuses commencent pour l’avenir d’Alexis Sanchez. Ce mercredi, RMC confirme l’information du journaliste Thibaut Vézirian. L’agent du Chilien, Fernando Felicevich, a bien atterri à Marseille pour discuter d’une éventuelle prolongation. Ou plutôt de l’activation de la deuxième année en option qui figure dans son contrat. Les échanges n’ont pas encore débuté mais l’Olympique de Marseille se montre toujours aussi confiant. Il faudra plus que des rumeurs farfelues pour inquiéter la direction olympienne.

La rumeur PSG amuse l'OM

On parle évidemment du bruit selon lequel le Paris Saint-Germain pourrait arracher la signature d'Alexis Sanchez. « L’OM en sourit et reste très serein sur ce dossier », assure le site de la radio. Le vice-champion de France en titre, totalement séduit par les performances et par l’implication de son attaquant cette saison, sait que l’ancien joueur de l’Inter Milan espère poursuivre l’aventure. Surtout si les Marseillais disputent la Ligue des Champions la saison prochaine. Alexis Sanchez se sent bien à l’Olympique de Marseille et apprécie tout particulièrement la ferveur du Vélodrome.

De plus, son représentant partage de bonnes relations avec le directeur du football Javier Ribalta. Tout est donc réuni pour que les deux parties s’entendent. Nos confrères alertent tout de même sur l’aspect financier. Convoité, Alexis Sanchez pourrait se servir d’offres extérieures pour obtenir le meilleur contrat possible au club phocéen. De son côté, le président Pablo Longoria, fidèle à sa politique, et persuadé que l’Olympique de Marseille a relancé l’international chilien, ne fera pas de folies pour le conserver. L’élément indispensable d’Igor Tudor devra donc se montrer raisonnable dans ses exigences.