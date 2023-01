Accord OM-Braga, Vitinha est dans l’avion !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sauf revirement de situation, Vitinha va devenir ce mardi la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Il était la priorité de Pablo Longoria au poste d’avant-centre, depuis le refus catégorique de Terem Moffi la semaine dernière. Un plan C avait été activé en urgence lundi soir avec Sardar Azmoun mais finalement, c’est bien Vitinha qui va rejoindre l’Olympique de Marseille ce mardi, dernier jour du mercato hivernal. Comme indiqué plus tôt par la presse portugaise, un accord total a été trouvé entre le SC Braga et l’OM pour le transfert du buteur de 23 ans. Vitinha va devenir ce mardi la recrue la plus chère de Marseille puisque RMC annonce un accord total à hauteur de 32 millions d’euros pour Vitinha, une information confirmée par Fabrizio Romano et L'Equipe. Le montant est donc supérieur à la clause libératoire du joueur, ce qui va permettre à Pablo Longoria d’échelonner le paiement sur plusieurs années, ce qui n’aurait pas été possible si Marseille avait simplement activé la clause.

Accord total à 32 ME pour Vitinha à l'OM

Accord de principe entre Braga et l’OM pour Vitinha 🇵🇹✅



🔹 Transfert d’un peu plus de 30 millions d’euros. Paiement échelonné



🔹Vers un contrat de 5 ans et demi



🔹 Arrivée prévue en fin d’après-midi à Marseille (si tout va bien) — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 31, 2023

D’après La Provence, qui se veut un peu plus prudent sur l’aboutissement des négociations, le joueur est attendu à Marseille aux alentours de 18 heures afin d’être sur place en cas d’accord. Mais l’issue de ce dossier ne fait plus trop de doute et à moins d’un énorme revirement de situation, Vitinha va devenir ce mardi le nouveau buteur de l’Olympique de Marseille. Une sacrée prouesse de la part de Pablo Longoria, qui a tout de même balayé dans ce dossier la concurrence de deux clubs anglais aux poches pleines, à savoir Brighton et Southampton. La volonté du joueur a été déterminante pour Marseille puisque rapidement, Vitinha a fait savoir à son club de Braga qu’il voulait rejoindre l’OM et aucun autre club. De quoi satisfaire les supporters marseillais, qui peuvent se féliciter d’un mercato hivernal de feu réalisé par Pablo Longoria avec Malinovskyi, Ounahi et donc Vitinha.