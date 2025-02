20 millions pour un grand attaquant, l'OM a réussi son coup

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM n’a pas hésité à dépenser 20 millions d’euros pour recruter Amine Gouiri en provenance de Rennes. Un transfert qui a suscité des critiques, mais l’entrée de l’international algérien dimanche soir au Vélodrome contre l’OL (3-2) a mis tout le monde d’accord.

En quête d’un avant-centre pour compenser le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille a fait un choix surprenant. Personne ne s’y attendait mais sous l’impulsion de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi, le club phocéen a misé sur Amine Gouiri, irrégulier au Stade Rennais. L’OM a cédé aux exigences du club breton en dépensant plus de 20 millions d’euros bonus inclus pour l’international algérien.

La première d’Amine Gouiri avec l’OM c’était du sérieux. 🇩🇿💪🏽 pic.twitter.com/cn3n3xdZH4 — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) February 2, 2025

Le profil du joueur et la somme dépensée pour le faire venir ont suscité des réactions pleines de méfiance à Marseille mais l’entrée en jeu d’Amine Gouiri contre l’OL dimanche soir a mis tout le monde d’accord. Lancé à la 60e minute par Roberto De Zerbi, l’attaquant formé à l’OL a changé le cours de la rencontre comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour. « L’OM a dépensé 22 ME (bonus compris) afin de l'acheter vendredi au Stade Rennais. C'est toujours une belle somme mais ça paraît tout de suite moins cher après un tel baptême, qui laisse espérer son redressement après une phase aller laborieuse » décrypte le quotidien national avant de conclure.

Gouiri a conquis l'OM en 30 minutes

« Avec seulement trois buts en dix-neuf apparitions, Gouiri s'était laissé gagner par les errements de son équipe et il est probablement plus facile de s'épanouir en combinant avec Höjbjerg ou Rabiot ». Roberto De Zerbi est en tout cas ravi de compter à présent sur Amine Gouiri dans son effectif, un joueur « qui élève le niveau technique de l’équipe » à ses yeux. « Sa meilleure place ? Sur le terrain » s’est d’ores et déjà enflammé le technicien italien, qui devrait faire de Gouiri un titulaire dès le week-end prochain à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse d’Angers. L’avenir nous dira maintenant si l’actuel dauphin du PSG a été inspiré ne dépensant 20 millions d’euros pour faire venir Amine Gouiri.