Umtiti à ce niveau, Lille n’en revient pas

Dans : LOSC.

Absent des terrains depuis plus d’un an, Samuel Umtiti a repris l’entraînement collectif avec Lille. Le défenseur central a enfin surmonté sa blessure à un genou et se tiendra bientôt à la disposition d’un Bruno Genesio surpris.

Petit événement à Lille. Cette semaine, Samuel Umtiti a pu effectuer des séances d’entraînement intégrales avec le reste du groupe. Un cap important pour le défenseur central qui n’a plus foulé les terrains en compétition depuis plus d’un an. Il faut remonter au 21 janvier 2024, c’était lors d’un 16e de finale de Coupe de France contre le Racing (victoire 0-1), pour retrouver la trace de sa dernière apparition.

Le champion du monde 2018 s’était ensuite blessé au genou avant de subir une opération. Le voilà enfin proche d’un retour aux choses sérieuses, pour le plus grand bonheur du coach Bruno Genesio. « Je ne l'ai pas évoqué parce que Sam a repris l’entraînement collectif avec nous, quasiment au complet cette semaine, a confié l’entraîneur des Dogues. Il va bien donc on est très contents. Après, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Forcément, il a besoin de retrouver des repères et du rythme. En tout cas, c'est une belle surprise de le voir revenir dans l'état actuel. »

Un exemple pour les Lillois

« Est-ce qu'il peut apporter quelque chose de positif au groupe même s'il ne joue pas ? Oui. Quand vous êtes champion du monde, que vous avez joué à Barcelone, que vous avez gagné des titres... Forcément, vous apportez quelque chose au groupe dans le discours, dans le comportement, a répondu Bruno Genesio. On voit un garçon de 30 ans qui revient de blessure et on voit tout ce qu'il met en place pour revenir à son niveau, pour s'accrocher, pour être résilient. Je pense que ça doit donner beaucoup de bonnes idées aux autres joueurs, aux plus jeunes notamment. Lorsqu'on est un champion, ce n'est jamais le hasard. » En plein sprint final dans la course au top 4, pas sûr que « Big Sam » rejoue avant la fin de la saison.