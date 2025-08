PSG ‍: Tenas contre Chevalier, Lille s’est bien marré

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

En discussions pour le transfert de Lucas Chevalier, le Paris Saint-Germain a fait une étonnante proposition au LOSC. Le club de la capitale a évoqué l’inclusion d’Arnau Tenas dans la transaction. Une hypothèse évidemment rejetée par les Lillois.

Le dossier Lucas Chevalier n’est pas si simple pour le Paris Saint-Germain. Alors que l’on annonçait un accord imminent aux alentours de 40 millions d’euros, le club parisien ne parvient pas à s’entendre avec le LOSC. Il faut dire que le président lillois Olivier Létang est réputé dur en affaires. L’ancien directeur sportif parisien n’est pas du genre à accepter la première offre reçue, surtout si la proposition paraît complètement farfelue. La direction francilienne a en effet présenté une solution totalement inattendue.

Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain souhaitait inclure Arnau Tenas dans la transaction pour Lucas Chevalier. Sans surprise, Lille a évidemment refusé. Olivier Létang n’a pas dû réfléchir bien longtemps avant de balayer cette possibilité. Il est clair que le LOSC ne remplacera pas le deuxième gardien de l’équipe de France par un portier dont la carrière peine à décoller. Rappelons qu’Arnau Tenas, arrivé libre en provenance du FC Barcelone en 2023, n’est que troisième dans la hiérarchie des derniers remparts du Paris Saint-Germain.

Lille vise plus haut

En concurrence avec Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, l’Espagnol sous contrat jusqu'en 2026 n’avait disputé que deux matchs la saison dernière toutes compétitions confondues. Autant dire que Lille recherche un gardien beaucoup plus confirmé pour la succession de Lucas Chevalier. Le club nordiste a par exemple ciblé le Néerlandais Robin Roefs qui a finalement privilégié Sunderland. Les Lillois sont maintenant à la lutte avec l’Olympique Lyonnais sur la piste du Slovaque Dominik Greif (Majorque). Arnau Tenas ne fait pas du tout partie des plans et devra se trouver une autre porte de sortie, surtout en cas d’arrivée de Lucas Chevalier à Paris.