PSG : Christophe Galtier tacle Neymar, son attitude ne passe pas

Dans : LOSC, Ligue 1, PSG.

Ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne, avec qui il a souvent subi les assauts du PSG ces dernières années, Christophe Galtier est de retour dans le championnat de Ligue 1 avec Lille. Et le prochain adversaire des Dogues n’est autre que le club de la capitale, qui partira forcément grand favori de cette confrontation. Si le coach nordiste accepte sans problème de reconnaître le talent de ses futurs adversaires, il n’aime pas quand cela va trop loin, et le fait clairement savoir. Une référence directe au comportement de Neymar, qui a beaucoup chambré contre Rennes, ce qui ne plait pas du tout à un coach comme Galtier.

« Se moquer et chambrer, ça ne fait pas partie du spectacle. Le respect, c’est quelque chose d’important. Réussir des gestes techniques que l’on tente, quel que soit le moment, quel que soit le lieu sur le terrain, ça fait partie du jeu et du spectacle. Se moquer et chambrer, c’est autre chose », a livré le coach du LOSC, pour qui Neymar pourrait simplement laisser parler son immense talent, plutôt que d’en rajouter encore une couche dès qu’il le peut. Pas de quoi faire sourciller l’ancien barcelonais, qui a bien fait comprendre qu’il était habitué aux critiques des médias et des adversaires, et qu’elles ne lui faisaient ni chaud ni froid. Tant mieux pour lui, car le Neymar-bashing a encore de beaux jours devant lui en Ligue 1.