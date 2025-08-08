Officiel ‍: Romain Perraud signe au LOSC

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

Retour en France pour Romain Perraud. L'arrière gauche français signe au LOSC en provenance du Betis Séville. Les Lillois ont officialisé le transfert ce vendredi soir. Ancien joueur de Nice et Brest notamment, Perraud arrive à Lille contre 3 millions d'euros. Le joueur de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2028.