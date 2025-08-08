Officiel ‍: Romain Perraud signe au LOSC

Retour en France pour Romain Perraud. L'arrière gauche français signe au LOSC en provenance du Betis Séville. Les Lillois ont officialisé le transfert ce vendredi soir. Ancien joueur de Nice et Brest notamment, Perraud arrive à Lille contre 3 millions d'euros. Le joueur de 27 ans s'est engagé jusqu'en 2028.
Un nouveau défenseur débarque au LOSC ! Romain Perraud (27 ans) s’est engagé avec le Club pour une durée de 3 saisons. Le latéral gauche du Real Betis, passé notamment par Nice, Brest et Southampton, sera Lillois jusqu’en 2028 ✍️— LOSC (@losclive) August 8, 2025
