Officiel : Rémy Cabella signe au LOSC

Le club de Lille a officialisé la signature de Rémy Cabella pour une saison plus une option pour une saison supplémentaire. Le milieu offensif français de 32 ans avait été laissé libre par Montpellier.

« Nous sommes ravis d’accueillir Rémy Cabella parmi nous. Son recrutement répond principalement à deux objectifs : d’abord celui d’ajouter à notre effectif de la qualité et un profil complémentaire. Tout le monde connaît les qualités de Rémy, un profil technique et créatif, capable de marquer autant que de faire marquer. Ensuite, celui de se doter d’un élément expérimenté, connaissant parfaitement la Ligue 1. Rémy a également le profil humain, la personnalité et le caractère, que nous recherchons. Il était libre, il a une grande envie de victoires, on a donc saisi l’opportunité de lui proposer de nous rejoindre et nous sommes ravis de voir Rémy Cabella, le joueur et l’homme, aujourd’hui porter le maillot du LOSC » , s'est félicité Olivier Létang, président de Lille.