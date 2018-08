Officiel : Le jeune attaquant Rafael Leao signe au LOSC !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Encore une recrue pour le LOSC ! Ce mercredi, le club nordiste a officialisé la signature du jeune attaquant Rafael Leao en provenance du Sporting Portugal. Observé par plusieurs clubs européens, celui qui n’a disputé que cinq matchs en professionnel a signé un contrat de cinq ans dans le Nord. « Je suis très content d'avoir pu rejoindre le LOSC. Le club a montré beaucoup d'intérêt et je suis certain que je vais pouvoir progresser et m'épanouir ici. Ces derniers jours, tout s’est passé très vite mais je ne pouvais pas refuser ce nouveau défi qui s’offre à moi » a confié l’attaquant de 19 ans sur le site officiel du LOSC.