Officiel : Galtier a signé au LOSC, ses premiers mots

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce vendredi, le LOSC a officialisé la nomination de Christophe Galtier comme entraineur, ce qui ne faisait plus aucun doute après l’accord de principe trouvé récemment. Le nouveau coach des Dogues a été présenté à la presse, et a été nommé en compagnie de ses adjoints Thierry Olesiak et Roger Propos, préparateur physique.

« Je suis très heureux d'être ici à Luchin, de faire partie de ce club. Je n'ai pas hésité à un seul moment. Je suis conscient qu'il y a une mission importante, celle de rétablir la situation au classement, avant de parler de progression dans le futur. Les dirigeants ont été très clairs avec moi. Je viens ici avec une grande détermination. Quand on vous propose un poste en cours de saison, c'est que le club est en position délicate. J'ai refusé des propositions car certains projets me paraissaient flous. Ici, ayant vu le potentiel de l'équipe, c'est ce qui m'a donné envie de venir au LOSC », a assuré le nouvel entraineur lillois, pour qui le projet de son nouveau club est donc parfaitement limpide...