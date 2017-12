Officiel : Christophe Galtier entraineur de Lille !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Le LOSC a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord pour nommer Christophe Galtier comme entraineur du club dans les prochains jours. Le technicien resté près d’une décennie à Saint-Etienne était sans club depuis le début de la saison, et avait manifesté à plusieurs reprises son envie de reprendre au cœur du projet des Dogues. Sa volonté a été respectée et il sera le nouveau boss du domaine technique à partir de la reprise du 29 décembre, a annoncé le club nordiste.

« Le club tient enfin à remercier la cellule technique – Fernando Da Cruz, Joao Sacramento, Benoît Delaval, Franck Mantaux – placée provisoirement à la tête de l’équipe et dont il faut souligner l’excellent travail ainsi que l’engagement au service du LOSC », a aussi expliqué le club lillois à propos de ceux qui ont fait l’intermédiaire après le limogeage de Marcelo Bielsa.

« Je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Même si je suis conscient de la situation et de la tâche qui nous attend, j’ai été très vite convaincu par le discours de Luis Campos sur la viabilité et le sérieux du projet entrepris par Gérard Lopez et son équipe. J’avais différentes propositions depuis mon départ de Saint-Étienne mais j’étais à la recherche d’un projet sur lequel je pouvais m’installer avec des objectifs importants comme celui du LOSC », a fait savoir Christophe Galtier, qui était resté pendant trois saisons à Lille dans sa carrière de joueur.