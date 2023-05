Officiel : Cabella prolonge à Lille

Dans : LOSC.

Par Eric Bethsy

Rémy Cabella (33 ans) ne quittera pas Lille en fin de contrat cet été. Convaincu par les performances du milieu offensif, le LOSC a annoncé la prolongation de son bail jusqu’en 2025. Une grande fierté pour le Lillois auteur de sept buts et neuf passes décisives en Ligue 1 cette saison. « Je voudrais remercier le club et le président (Olivier Létang) de me faire confiance et de me permettre de continuer l’aventure, a réagi l’ancien Marseillais. C’est une fierté. »

Le LOSC est très heureux d'annoncer que 𝗥𝗲́𝗺𝘆 𝗖𝗮𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝗹'𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲𝘀 𝗗𝗼𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂'𝗲𝗻 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤩@RemyCabella 🔟🫶 — LOSC (@losclive) May 4, 2023

« Je suis très heureux et épanoui ici. Dès mes premiers pas au LOSC, j’ai été très bien intégré et j’ai essayé de faire en sorte qu’on m’adopte en rendant tout cela sur le terrain. La saison n’est pas terminée. Je voudrais dire aux supporters de continuer à nous soutenir. Il y a un objectif final à aller chercher tous ensemble. On ne lâchera rien, on va continuer à se battre. Soyez présents et allez le LOSC », a-t-il conclu.