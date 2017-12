Mercato : Le LOSC demande au PSG et à l'OM d'oublier ce joueur

Dans : LOSC, Mercato, OM, PSG.

En grande difficulté financière, Lille va devoir vendre et ne pourra pas acheter cet hiver. Autant dire que la situation est critique pour un club qui ne parvient pas à s’extirper de la zone rouge depuis plusieurs semaines. Après un recrutement jeune et ambitieux l’été dernier, le club nordiste voit déjà les vautours rôder, notamment sur l’un de ses joueurs à la valeur marchande la plus élevée. Il s’agit de Thiago Mendes, qui monte en puissance au fur et à mesure de la saison, et intéresse fortement l’OM, qui rêverait d’en faire le complément de Luiz Gustavo, mais aussi le PSG, qui pourrait faire venir un joueur de qualité pour compléter son milieu de terrain.

Toutefois, selon L’Equipe, les Dogues envisagent une toute autre solution pour redresser la barre financièrement, et la direction a fait savoir son intention de ne pas vendre Thiago Mendes cet hiver. Le feu vert pour un départ serait plutôt donné au capitaine Ibrahim Amadou, très suivi en Angleterre et qui pourrait rapporter 20 ME. Une belle vente qui permettrait au LOSC de conserver Thiago Mendes, et obliger ainsi le PSG et l’OM à regarder ailleurs.