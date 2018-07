Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Annoncée depuis plusieurs jours, la signature de Ferhat Corgalan au LOSC est désormais officielle.

« Le LOSC est fier d’annoncer la signature du jeune joueur franco-turc Ferhat Cogalan. À tout juste 16 ans, le natif de Grande-Synthe (Nord) et ancien pensionnaire du centre de formation du Valence CF a paraphé un contrat de 3 ans avec le club lillois (...) International U17 turc, le jeune Fehrat s’est montré très régulier et décisif cette saison avec les U17 et U19 de Valence puisqu’il a délivré plus de 30 passes décisives et a fait trembler les filets une vingtaine de fois. Il s’est notamment illustré lors du tournoi des centres de formations de la Liga, le « Trophée des promesses », en enchaînant les prestations de haut niveau, ponctuées par 2 buts lors de la finale (victoire 3-1 face à l’Atlético de Madrid). Une saison pleine dans la continuité des précédentes qui a forcément suscité à nouveau les convoitises pour ce joueur au talent évident et au potentiel encore très important. Les plus grandes écuries européennes souhaitaient enrôler le jeune prodige de 16 ans, mais c’est le LOSC qui a su proposer les meilleurs arguments et le meilleur projet pour convaincre le joueur et son entourage de rejoindre le club, d’y poursuivre sa formation et d’y réaliser la suite de sa carrière en vue de son éclosion prochaine au plus haut niveau », précise le club nordiste, visiblement très heureux de ce gros coup réalisé au mercato.