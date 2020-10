LOSC : Yilmaz a pété les plombs, il s'excuse

Dans : LOSC.

Le LOSC a concédé le match nul dimanche à Nice, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le buteur lillois Burak Yilmaz a eu un coup de colère en fin de match, il a fait son mea culpa.

Lille peut compter sur ses Turcs ! Victorieux chez le Sparta Prague (4-1) jeudi dernier grâce à un triplé de Yusuf Yazici, le LOSC s’en est remis à Burak Yilmaz dimanche soir pour ramener un point de son déplacement à Nice (1-1). Le joueur arrivé de Besiktas cet été a marqué son quatrième but de la saison avec les Dogues. La belle soirée de l’attaquant a cependant été nuancée par un saut d’humeur en fin de rencontre. Remplacé par Christophe Galtier à la 79e minute après avoir reçu un carton jaune, Burak Yilmaz a piqué un coup de sang à sa sortie du terrain. Une attitude surprenante qui l’a poussé à s’excuser au lendemain de la rencontre.

« A la suite de certaines décisions pendant le match et le fait que je sois sanctionné d’un carton jaune, je me suis énervé. Avec l’adrénaline de la rencontre, j’ai eu une réaction à la sortie du terrain. Cela ne visait personne en particulier. Je ne veux pas être au-devant de la scène pour ce type de réaction, cela m’a dérangé. A l’avenir, je ferai plus attention. Je m’excuse auprès de tous mes coéquipiers, coach, staff et nos supporters », a-t-il écrit dans une story Instagram. L’orage est passé, quoi de mieux qu’un but jeudi contre le Celtic Glasgow en Ligue Europa pour se faire pardonner ?