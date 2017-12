LOSC : Signer à Lille ? Blanc préfère autant jouer au golf

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Viré par le Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc n’a toujours pas retrouvé de club depuis la fin de son histoire avec le club francilien.

Pourtant, ce ne sont pas les marques d’intérêt qui manquent pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, dont le nom a récemment circulé du côté du LOSC, en pleine recherche d’un successeur à Marcelo Bielsa. Mais selon les informations du 10 Sport, le coach français n’est « en aucun cas » intéressé par le challenge nordiste. Et pour cause, l’homme au palmarès long comme le bras espère toujours une proposition d’un calibre supérieur.

Par ailleurs, Christophe Galtier ne figurerait pas dans la short-list du LOSC. Le nom de l’ancien entraîneur de Saint-Etienne a été proposé aux dirigeants nordistes, qui n’ont pas fait du natif de Marseille leur priorité. Également évoqué à Lille, André-Villas Boas n’est pas non plus une possibilité à l'étude actuellement. Il faut dire que les émoluments gigantesques de l’entraîneur passé par la Russie et la Chine compliquent forcément les choses, à un moment où Gérard Lopez pourrait être contraint de verser une somme très importante à Marcelo Bielsa… La quête de l’oiseau rare se poursuit donc à Lille, où Fernando Da Cruz continue d’officier depuis le départ du technicien argentin.