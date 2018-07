LOSC : Rémy, Ikoné, le mercato de Lille s'emballe

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, PSG, MHSC.

Interrogé par Christophe Dugarry sur RMC il y a quelques semaines, Gérard Lopez affirmait qu’il y aurait près de 8 arrivées au LOSC cet été.

Et le président nordiste promettait des joueurs d’expérience afin de ne pas refaire les mêmes erreurs que l’été dernier. Visiblement, les Dogues tiennent leur premier renfort et celui-ci possède une large expérience internationale puisqu’il s’agit de Loïc Rémy. Selon les informations du 10 Sport, un accord a été trouvé entre Las Palmas et le LOSC pour environ 3ME. De son côté, le joueur est également d’accord pour revenir en France.

En parallèle, Lille a négocié le transfert de Jordan Ikoné avec le Paris Saint-Germain. Selon L’Equipe, l’attaquant prêté à Montpellier la saison dernière va s’engager « rapidement » avec le LOSC. « Le montant du transfert n'a pas fuité mais le contrat serait de trois ans » précise le quotidien national.