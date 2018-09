LOSC : Pépé est trop fort et sera vendu au mercato, Galtier l'a bien compris

Dans : LOSC, Mercato.

Alors que Nicolas Pépé réalise un très bon début de saison au Lille OSC, Christophe Galtier a clairement du mal à se projeter avec son attaquant ivoirien.

Après six journées de Ligue 1, le club nordiste est deuxième du championnat avec 13 points. Un départ canon, à des années lumière de celui de l'an dernier, que le LOSC doit en partie à Nicolas Pépé. Même s'il n'a pas marqué lors de la victoire face à Nantes samedi (2-1), l'attaquant de 23 ans réalise un très bon début de saison. Deuxième meilleur buteur de la L1, avec quatre réalisations, l'Ivoirien affole les défenses françaises. Si bien que le costume des Dogues lui semble déjà trop petit. Tout proche de quitter le Nord l'été dernier, sachant que Gérard Lopez a refusé des offres de 30 millions d'euros, de l'OL notamment, Pépé a de grandes chances de faire ses valises en cours de saison. Christophe Galtier le craint en tout cas...

« Je ne sais pas s’il sera là pour les 7-8 prochains mois. Je sais qu’il sera là jusqu’au 22 décembre, c’est déjà très bien. Qu’on en profite, qu’il en profite aussi. Il prend du plaisir, il est avec ses potes. Il est heureux et on est tous heureux de travailler avec lui, de le voir grandir et de le faire progresser. On vient à peine de terminer le mercato d’été qui a été un sacré marathon. On profite d’avoir cet effectif-là. On verra ce qui se passera cet hiver », a lancé, dans Le Figaro, l'entraîneur lillois, qui sait très bien que son club pourra difficilement refuser les offensives du prochain mercato de janvier, vu que certains clubs comme le Barça suivent Pépé...