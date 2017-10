LOSC : Négociations en cours pour le départ de Marcelo Bielsa ?

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Le LOSC est au bord du précipice ce lundi matin, et Marcelo Bielsa focalise évidemment toutes les discussions, El Loco n'ayant visiblement pas trouvé les bons réglages malgré un mercato fait sur mesure. S'il a clairement assumé ses responsabilités, tout en refusant d'envisager une démission, il semble cependant que Marcelo Bielsa sait que du côté de ses dirigeants ce sujet n'est plus du tout tabou.

Ce lundi, L'Equipe affirme en effet qu'une réunion a déjà eu lieu entre l'ancien entraîneur de l'OM et la direction du LOSC afin d'évoquer un divorce à l'amiable si les choses perduraient. Et même si le directeur général de Lille a démenti dans le quotidien sportif qu'un tel rendez-vous se soit déroulé, L'Equipe persiste et signe, affirmant même que les dirigeants lillois auraient proposé 7ME à Marcelo Bielsa en cas de départ, alors que de son côté ce dernier exige...le double. Il est vrai que le coach argentin a encore 20 mois de contrat à 0,5ME par mois à Lille, ses adjoints étant inclus dans ce tarif. Reste à savoir si cette différence de tarif en cas de limogeage empêchera Gérard Lopez, qui dimanche encore soutenait El Loco, de passer à l'action.