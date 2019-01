LOSC : Lille va ramer dans le dossier Obiang, la preuve

Dans : LOSC, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Tandis que Thiago Mendes est courtisé par plusieurs clubs dont le PSG et dispose d’un bon de sortie cet hiver, Lille a déjà identifié son potentiel successeur. Effectivement, le club nordiste apprécie beaucoup le profil de Pedro Obiang, en manque de temps de jeu à West Ham ces dernières semaines. Mais selon les informations obtenues par Sky Sports, il sera difficile pour Gérard Lopez de convaincre les Hammers dans le dossier du milieu défensif de 26 ans.

Et pour cause, le média britannique explique que West Ham a refusé en ce début de semaine une proposition à hauteur de 10 ME de la Fiorentina pour son n°14. Preuve que les Hammers tiennent à leur joueur, dont la réputation auprès des supporters londoniens est excellente notamment grâce à son état d’esprit remarquable. Reste donc à voir si Lille sera en mesure de faire une offre supérieure dans les prochaines semaines pour tenter de rafler la mise, ou si l’actuel deuxième de Ligue 1 devra se résoudre à se tourner vers d’autres pistes…