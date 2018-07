LOSC : Lille donne le nom de son prochain gros coup au mercato

Dans : LOSC, Mercato.

Longtemps menacé de relégation pour des raisons financières, Lille s’est visiblement refait une santé.

Le club nordiste, toujours aussi ambitieux, se montre actif sur le marché des transferts. On a effectivement assisté à la présentation de l’attaquant Loïc Rémy et du latéral droit Zeki Celik ce mercredi. Et c’est loin d’être terminé. Lors de cette conférence de presse, le directeur général Marc Ingla a annoncé d’autres renforts et confirmé la piste du défenseur central portugais José Fonte (34 ans, Dalian Yifang).

« On est dans l’optique d’avoir une colonne vertébrale expérimentée qui connaît la Ligue 1 ou avec de l’expérience internationale. Ça va encore bouger. Pour Fonte, c’est une opportunité qu’on envisage et un dossier sur lequel nous avons bien avancé, a reconnu le dirigeant des Dogues. Nous cherchons encore un défenseur central et un milieu de terrain. Un gardien de but ? Il y a quelques idées, mais on a une priorité et nous faisons étape par étape. » Rappelons que le LOSC vient de s’assurer un chèque de 20 M€ pour le transfert du milieu Yves Bissouma à Brighton.