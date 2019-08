LOSC : Le mercato s’emballe, Lopez refuse de se remplir les poches

Dans : LOSC, Mercato.

Comme annoncé en fin de saison dernière, Nicolas Pépé ne sera pas Lillois pour l’exercice à venir. Le départ de l’ailier ivoirien à Arsenal est acté, tout comme l’énorme montant enregistré pour son transfert.

Rappelons que les Gunners ont dû proposer 80 M€ pour s’offrir l’ancien Angevin. Au total, le club nordiste, qui pourra compter sur les recettes de la Ligue des Champions, a déjà vendu pour 155 M€ cet été ! La somme pourrait même atteindre les 200 M€, annonce RMC, si Lille accepte de transférer son milieu Boubakary Soumaré. Autant dire que Gérard Lopez a largement atteint son objectif, lui qui avait prédit des ventes pour environ 100 M€. Ce qui explique pourquoi le président lillois s’est permis de refuser des offres séduisantes.

Toujours selon la radio française, le LOSC aurait rejeté 42 M€ pour son gardien Mike Maignan. Puis 45 M€ et 40 M€, respectivement pour ses attaquants Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné. Enfin, le latéral droit Zeki Celik aurait fait l’objet d’une proposition à 25 M€, refusée, tout comme celle à 8 M€ pour l’avant-centre Loïc Rémy. Montants surévalués, joueurs surcotés… En tout cas, certaines offres citées sont assez étonnantes. Mais après les départs de Pépé, Thiago Mendes et Youssouf Koné, on comprend la volonté de conserver les autres cadres.