LOSC : Le mercato d'hiver de Lille se joue ce lundi devant la DNCG !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Longtemps menacé par le DNCG, le LOSC s'en est sorti sans dommage l'été dernier, le montage financier complexe du club nordiste étant finalement validé par le gendarme financier du football français. Mais ce lundi, Lille a de nouveau rendez-vous devant la Direction Nationale de Contrôle de Gestion afin de faire le point sur la situation et évidemment de parler des possibilités lilloises lors du mercato d'hiver. Avant cette réunion parisienne, Gérard Lopez ne semble pas vraiment être inquiet, ne craignant pas que comme l'an dernier la DNCG n'interdise le LOSC de recrutement en janvier.

Le président de Lille admet cependant que des joueurs devraient partir. « Il y aura quelques départs au mercato d'hiver, surtout de joueurs qui ne jouent pas. Mais il n'est pas exclu que des titulaires partent car certains vont être approchés et on leur proposera peut-être un salaire deux ou trois fois plus élevé. On ne peut pas dire aujourd'hui : "personne ne va partir". On ne contrôle pas le marché », a reconnu Gérard Lopez, qui va toutefois devoir attendre la décision de la DNCG avant de trancher dans le vif lors du mercato qui se profile dans moins d'un mois.