LOSC : Le faiseur de miracles est courtisé, attention danger !

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Sans aucun doute, le Lille OSC est la grande surprise du championnat de France en cette saison 2018-2019.

Il y a un an, le club nordiste jouait sa survie en Ligue 1. Quelques mois plus tard, le LOSC est bien parti pour finir sur le podium. Avec onze points d’avance sur le quatrième stéphanois, Lille est proche d’un retour en Ligue des Champions. Tout cela grâce au bon travail réalisé par la direction, et notamment en termes de recrutement. Ce qui signifie donc que Luis Campos est bien mis en lumière. Mais le conseiller du président Gérard Lopez depuis 2016 restera-t-il à Lille l'an prochain ? La question peut se poser, sachant que le dirigeant portugais a beaucoup de courtisans à travers l’Europe.

En effet, selon le Corriere dello Sport, l’AS Roma s’intéresse notamment au scout de 54 ans. En quête d’un successeur de Monchi, qui est retourné à Séville en mars, le club italien veut lui offrir un poste de directeur sportif. Un rôle central qui pourrait convenir à l’ancien boss de l’AS Monaco, surtout si La Louve venait à être rachetée par un fond qatari d’ici à l’été prochain. Vu que le dénicheur de talents n’est pas sous contrat avec la formation lilloise, le club italien pourrait se rendre la tâche plus facile, le président James Palotta voulant absolument Campos. Attention toutefois à la concurrence de Chelsea, tout en sachant que le LOSC aura aussi son mot à dire avec une potentielle qualification en C1, une compétition que la Roma, elle, n’est pas encore certaine de jouer...