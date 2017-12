LOSC : Le Bielsa Football Club accusé d'avoir failli tuer le LOSC !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Lille, mais le dossier El Loco n'est pas encore refermé au LOSC puisque le technicien argentin veut faire payer jusqu'au dernier centime ses indemnités à Gérard Lopez. Présent au sein du club de Lille depuis 47 ans, et président de l'association LOSC pendant 15 ans, Patrick Robert estime ce mardi que le court passage de Marcelo Bielsa a failli être une catastrophe totale, et que la décision de Gérard Lopez de virer l'Argentin a été prise juste à temps.

« Je pense qu’il faut se remettre dans le contexte. On a tous accepté son projet à l’intersaison et on le trouvait fabuleux. Le LOSC va retrouver le haut du tableau, l’Europe… Gérard Lopez reconnaît une grosse erreur de casting : le fait d’avoir choisi Bielsa et de lui avoir donné les clés. Il m’a dit : « Marcelo a créé un Bielsa Football Club à l’intérieur du club ». Ça résume tout. Gérard s’est rendu compte de son erreur et a pris la décision courageuse de s’en séparer. Il était temps car sportivement, ça a fait du dégât avec une équipe inexpérimentée en L1. Dans le club aussi puisque le groupe pro était complètement à l’écart. Par exemple, Jean-Michel Vandamme, patron du centre de formation, était interdit d’entraînement. Il n’y avait plus de liaison entre l’équipe première et la réserve. Patrick Collot devait parfois faire sa composition d’équipe trois ou quatre heures avant son match. Marcelo Bielsa prenait les jeunes une semaine avec lui en pro et ne les utilisait pas en match. Les joueurs redescendaient en U19 et se retrouvaient remplaçant car le responsable de leur catégorie n’avait pas travaillé avec eux de la semaine. Il n’y avait pas de cohérence. Ça explique une partie de nos mauvais résultats en championnats nationaux », explique, dans la Voix du Nord, Patrick Robert, qui se propose également pour aider au redressement du LOSC dans tous les domaines.