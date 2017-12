LOSC : Larqué a trouvé le coach parfait pour sauver Lille !

Dans : LOSC, Ligue 1.

18e de Ligue 1 avant le dernier match de l’année 2017, le LOSC est en pleine crise à tous les étages. Dans la panade financièrement, le club nordiste a laissé les rênes de l’équipe professionnelle à une « cellule technique » depuis le départ de Marcelo Bielsa. Cette solution est-elle viable sur le long terme ? Consultant pour SFR Sport, Jean-Michel Larqué n’en est pas persuadé. Ancienne légende de l’ASSE, ce dernier a même suggéré un nom à Gérard Lopez pour la « mission sauvetage » qui attend Lille : Rolland Courbis.

« La pire des choses en football, c’est de ne pas se rendre compte de son niveau. On peut avoir une mauvaise période sur un mois à cause d’une baisse de forme, mais le LOSC est mauvais depuis six mois. Je n’arrive pas à comprendre ce genre de discours du style « On est pas programmé à jouer le maintien », il n’y a pas de hasard dans le classement. Il y a deux solutions pour le LOSC : garder le coach actuel et avoir un esprit de révolte ou prendre quelqu’un. Et évidemment, je penserais tout de suite à Rolland Courbis, qui est le spécialiste des sauvetages » a confié l’ancien journaliste de TF1, convaincu que le profil de l’ex-coach du MHSC est parfait pour la 2e partie de saison du LOSC. Reste désormais à savoir quelles seront les décisions prises par l’état-major nordiste à l’issue de la 19e journée…