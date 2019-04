LOSC : L'heure du départ a sonné pour lui, et ce n'est pas Pépé

Dans : LOSC, Ligue 1, Mercato.

Capitaine exemplaire du LOSC, Adama Soumaoro a réalisé une prestation bluffante contre le Paris Saint-Germain, dimanche soir en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Excellent au côté de l’expérimenté José Fonte, le défenseur de 26 ans vit peut-être ces derniers instants dans le Nord. Car dans une interview accordée à France Football, le joueur français a confirmé qu’il pensait de plus en plus à un départ en fin de saison, même si toutes les portes sont encore ouvertes pour son avenir.

« Si je vais quitter le LOSC cet été ? Pas forcément. Mais je suis à l’écoute. Je n’ai pas de rêves mais je suis quelqu’un d’ambitieux, je veux jouer au plus haut niveau. Ça fait dix ans que je suis ici, et je pense de plus en plus à un départ. Je me sens prêt. Il y avait quelques contacts avec Monaco en janvier, c'est vrai. Finalement, j'ai préféré rester. J'ai voulu terminer la saison et ne pas quitter mon club en plein milieu de championnat. Je n'aime pas trop ça » a confié l’irréprochable capitaine du LOSC, que Christophe Galtier aura certainement la volonté de conserver cet été.