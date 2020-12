LOSC : Galtier opposé à ce cadeau fait à la Ligue des champions

Dans : LOSC.

Le LOSC est en pole position pour continuer sa route en Europa League, mais Christophe Galtier n'apprécie pas de pouvoir croiser un club de C1 un peu plus tard.

Lille arrive dans une position confortable pour son match contre le Sparta Prague, jeudi au stade Pierre-Mauroy, puisque le club nordiste est aux commandes de son groupe avec un point d'avance sur l'AC Milan et deux sur son adversaire du soir. Autrement dit, en cas de victoire ou même de nul, le LOSC se qualifiera pour la suite de l'Europa League, ce qui sera une première belle satisfaction. Mais par la suite, Lille pourrait trouver sur sa route une formation reversée de la Ligue des champions, épreuve dans laquelle le troisième de chaque groupe obtient un ticket pour la C3. Un règlement que Christophe Galtier conteste très vivement.

Interrogé sur ce thème à la veille de la réception du Sparta Prague, l'entraîneur de Lille a dit son mécontentement. « Je suis contre cela. Je n'ai pas cette vision. Il y a sûrement un intérêt de l'UEFA à avoir encore des affiches. Mais je m'y oppose. On peut tomber sur un gros de Ligue des champions qui n'a pas eu de chance. Encore plus cette saison avec cette épidémie de covid, les blessures et tout le reste », s'est offusqué Christophe Galtier, qui comme André Villas-Boas trouve que l'Europa League est une compétition à part entière et ne doit pas recueillir les clubs refoulés de la Ligue des champions après la première phase. Il n'est toutefois pas certain que l'UEFA entendra cette requête, l'intérêt financier étant important pour l'instance européenne du football.