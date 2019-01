LOSC : Christophe Galtier prolongé à Lille jusqu'en 2021

Dans : LOSC, Ligue 1.

Annoncée depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Christophe Galtier au LOSC est désormais officielle. En effet, Lille a annoncé ce lundi soir que l'entraîneur arrivé au chevet du club nordiste en décembre 2017 après la mise à l'écart de Marcelo Bielsa était désormais nommé à son poste jusqu'en 2021, soit deux ans de plus que son engagement initial.

« Je suis vraiment très content de la confiance que me témoigne Gérard Lopez, mais aussi fier d’être pour deux saisons supplémentaires l’entraîneur de ce magnifique club. Ça faisait un certain moment qu’on parlait de cette prolongation, tout s’est fait de manière naturelle. Nous sommes vite tombés d’accord sur le principe et il ne restait qu’à formaliser les choses. Je suis une personne qui attache beaucoup d’importance aux relations humaines. Celles que j’entretiens ici avec mes dirigeants me conviennent énormément. Côté terrain, les six premiers mois de la saison n’ont été que plaisir. Il y a maintenant une seconde partie de championnat durant laquelle il faudra maintenir un niveau d’exigence très élevé, ne pas fléchir et garder la même détermination pour qu’on puisse vivre une fin de saison excitante », a confié, via le site officiel de Lille, Christophe Galtier dont l'équipe est actuellement le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.